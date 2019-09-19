إيطاليا وفرنسا: توزيع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي

قال زعيما إيطاليا وفرنسا إنه يتعين أن يضع الاتحاد الأوروبي نظاما آليا جديدا لاستقبال المهاجرين بعد إنقاذهم في البحر المتوسط، بينما يسعيان لرأب الصدع في العلاقات بين بلديهما.

وتشتكي إيطاليا منذ وقت طويل من أنها تُركت لتتعامل بمفردها مع مئات الآلاف من المهاجرين الذين عبروا البحر في السنوات القليلة الماضية سعيا لحياة أفضل في أوروبا.

وأثارت القضية توترات بين روما وباريس، إذ تشكو إيطاليا من أن منظمات فرنسية غير حكومية تلعب دورا فعالا في إنقاذ المهاجرين، لكن فرنسا لا تبذل ما يكفي من جهد لاستقبالهم.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للصحفيين في روما، أمس الأربعاء، بينما كان يقف بجانب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: "لا أقلل من حجم ما مرت به إيطاليا منذ 2015، لقد عانت أيضا مرارا من سوء الفهم والجور".