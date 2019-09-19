إندونيسيا: أبوظبي قدمت عروضًا استثمارية لا تقل عن مليار دولار

قال وزير إندونيسي، اليوم الخميس، إن بلده تدرس مقترحات استثمارية من صندوق الثروة السيادي بأبوظبي لا تقل قيمتها عن مليار دولار.



وقال وزير تنسيق الشئون البحرية لوهوت بانجايتان، في بيان، إن الاقتراحات تطرح تصورين لاستثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار في أكبر اقتصاد بمنطقة جنوب شرق آسيا.



ويتضمن أحد هذين التصورين استثمار الصندوق نحو مليار دولار مباشرة في مشروعات عقارية، تشمل مناطق سياحية.



أما الخيار الآخر فيتمثل في أن تنشئ جاكرتا صندوقا جديدا للثروة السيادية يصبح وعاء للأموال المتدفقة من الحكومات الأجنبية المختلفة، ويمكن أن تسهم فيه الإمارات العربية المتحدة بما يصل إلى عشرة مليارات دولار على مراحل لتمويل البنية التحتية أو غيرها من الاستثمارات.