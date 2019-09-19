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اقتصاد

البنوك تهبط ببورصة دبي في مستهل تعاملات جلسة اليوم

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:42 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران - أسماء إبراهيم
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تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.38% خاسرًا 10.81 نقطة ليصل إلى مستوى 2812.75 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك.

وبلغ حجم التداولات بمستهل تعاملات اليوم 118.5 مليون سهم محققة ما قيمته 231 مليون درهم من خلال تنفيذ 1727 صفقة لـ32 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.44%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.20%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.16%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 5.71%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.80%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.94%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.83%.

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