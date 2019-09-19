موسكو ترصد 81 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:41 ص
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الماضية، 48 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات: إدلب (18 انتهاكا)، واللاذقية (16)، وحلب (13)، وحماة (1).
وذكرت وزارة الدفاع الروسية- في بيان اليوم الخميس- أن الجانب التركي في اللجنة رصد من جانبه 33 انتهاكا في محافظات: اللاذقية (16)، وإدلب (8)، وحماة (8)، وحلب (1).
ونوه البيان بأن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذ 2207 عمليات إنسانية، بما يتجاوز 3598 طنا من المساعدات الإنسانية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية- في بيان اليوم الخميس- أن الجانب التركي في اللجنة رصد من جانبه 33 انتهاكا في محافظات: اللاذقية (16)، وإدلب (8)، وحماة (8)، وحلب (1).
ونوه البيان بأن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذ 2207 عمليات إنسانية، بما يتجاوز 3598 طنا من المساعدات الإنسانية.