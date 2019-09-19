الخميس 19 سبتمبر 2019 الموافق 20 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:41 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 23 33
شبين الكوم 23 33
طنطا 22 32
دمنهور 22 31
الإسكندرية 21 29
بلطيم 22 29
مطروح 18 28
السلوم 20 29
سيوة 18 33
بورسعيد 24 29
دمياط 23 28
الزقازيق 21 33
الإسماعيلية 20 34
السويس 22 34
العريش 23 30
رفح 21 30
رأس سدر 24 33
نخل 18 33
نويبع 25 36
طابا 24 33
كاترين 23 35
الطور 26 33
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 26 37
مرسى علم 28 35
الفيوم 23 34
بني سويف 23 34
المنيا 23 35
أسيوط 23 35
سوهاج 24 37
قنا 24 41
الأقصر 25 41
أسوان 26 43
أبو سمبل 26 41
الوادي الجديد 25 37
شلاتين 27 37
أبورماد 26 36
حلايب 29 34
رأس حدربة 28 33

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 12 دقيقة

المؤتمر: تيار الكرامة باع مصر للإخوان وسلم نفسه ووطنه للشيطان

منذ حوالي 16 ساعة

هل أصبح محمد علي ووائل غنيم أدوات الإخوان للمصالحة مع الدولة؟

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد: درجات الحرارة تعود للارتفاع بداية من الأسبوع المقبل

منذ أقل من ساعتين

تغيير موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

ads

الصور

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

الأكثر قراءة

تغيير موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

أول توقع من رضا عبدالعال لمدرب المنتخب الجديد

غدًا السوبر السادس بين الأهلي والزمالك.. والأحمر أكثر تتويجا

"الصحة" تسحب 21 عقارًا من الأسواق تحتوى على شوائب مسرطنة

أيام زمان

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

الصحة

دراسة: سكان المدن المزدحمة أكثر عرضة للسكتة الدماغية

تعرف على أسباب وعلاج دوالى الساقين

اكتشاف خطر غير متوقع للباراسيتامول

نصائح ذهبية لقياس ضغط الدم

الرئيس نيوز

التنظيم والإدارة يعتمد الخطة التدريبية للعام 2019 / 2020

"حكمه استمر 67 عاماً".. مجلة بريطانية: "رمسيس الثاني ملك الملوك بلا منازع"

رئيس الوزراء يتفقد محور 30 يونيو استعداداً لافتتاحه

مصر تتخطى جنوب إفريقيا في مقياس الدول الأكثر جاذبية الاستثمار

منوعات

شمال أوروبا مهددة بالفيضانات.. وباحثون يحذرون من المخاطر

إنقاذ نمر يزن 240 كيلو من أيدى المهربين فى فيتنام

ارتفاع الاحترار العالمي مستقبلا بسبب ثاني أكسيد الكربون

غرس شجرة عربية فى طريق رواد الفضاء

كشكول

اليوم.. بدء المقابلات الشخصية للطلاب مدرسة "الحلي والمجوهرات"

"الاختيارات الأصولية للشيخ شمس الدين البرماوي" رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر

"التعليم": توزيع التابلت للأول الثانوي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر

الحرب على الأمراض المُعدية بالمدارس.. 11 مليوناً تحت المجهر.. و"الصحة" تكشف عن الإجراءات الوقائية

إسلام سياسي

تقرير حقوقي: ميلشيات الحوثي ترتكب 1039 انتهاكًا بحق المدنيين

هل تورط أردوغان في توترات الشمال السوري من أجل تدخله العسكري؟

مستشار مرسي يفتح النار على "محمد علي"

الانفجارات تضرب شمال سوريا وتقتل مدنيين


زيت وسكر

هؤلاء أكثر عرضه للإصابة بمرض السكري

تعرف على موعد طرح وحدات “سكن مصر”

شرطة التموين تواصل جهودها لضبط الأسواق

“الصحة” تكشف معلومات خطيرة عن الصبغات الطبية

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
ثلاث ملحوظات رئيسية على الانتخابات الإسرائيلية
ماجد حبته
سد النهضة.. قلق يتجدد
يوسف إدوارد
انقلاب الفساد الناعم
ماجد حبته
ثورة الفئران!
المزيد

الثقافة

تمثال برونزي جديد للشاعر نظامي في دربند

داود عبد السيد بضيافة صالون الجزويت الثقافي

اليوم.. عرض الفيلم الروائى القصير "لقـاء" بسينما الهناجر

ننشر فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك