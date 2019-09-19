رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الصين

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء وصل إلى مدينة خيفي في جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد كبير صباح اليوم للمشاركة في المؤتمر العالمي للتصنيع.



وقال المكتب - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن عبد المهدي سيشارك بأعمال المؤتمر العالمي للتصنيع ويلقي كلمة في المؤتمر الذي يحضره العديد من المسؤولين من مختلف دول العالم ورؤساء كبريات الشركات الصينية.