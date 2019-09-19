وزير الخارجية يغادر القاهرة متوجها إلى نيويورك

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح الخميس، سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى نيويورك في زيارة هناك تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها عدد من المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير الخارجية سامح شكري، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وغادر على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى نيويورك.



من المقرر، أن يشارك وزير الخارجية، خلال زيارته إلى نيويورك والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد بدءًا من يوم 24 سبتمبر الجارى، ضمن وفد مصر المشارك في أعمال الجمعية العامة.