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اقتصاد

اتحاد الصناعات والسعودية يوقعان "إتاحة المعلومات" لدفع التعاون

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:40 ص
المهندس محمد السويدي
المهندس محمد السويدي
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اتفق وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة رئيس الاتحاد المهندس محمد السويدي، مع رجال الأعمال السعوديين على أن توفير وإتاحة المعلومات من الجانبين أمر هام جدا وحيوي؛ لدفع التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافه رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية بمقر المجلس بالرياض الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي.

وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم الخميس، أن الحضور اتفقوا أيضا على أن يتيح الجانب المصري للسعودي كافة المعلومات الخاصة بما يستجد من تشريعات وقرارات حاكمة لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، إضافة إلى موافاة الجانب السعودي بقائمة السلع التي تحتاجها مصر لتعظيم القيمة المضافة، وإحلال الواردات، وتعميق التصنيع في مصر.

ويأتي ذلك في ضوء الدراسة التي أعدتها اللجنة العليا في مصر برئاسة وزير الإنتاج الحربي اللواء الدكتور محمد العصار، والمشارك في عضويتها المهندس محمد زكي السويدي بصفته رئيسا لاتحاد الصناعات المصرية، وانتهت إلى تحديد جداول بمستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع التي تمثل احتياجات مصرية ويمثل تصنيعها فرصا استثمارية واعدة لتقليص الواردات ولتعميق الصناعة المصرية.

ومن جانبه، طلب الوفد المصري من الجانب السعودي موافاتهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة - وهي أكثر من 126 فرصة أشار إليها العبيدي -، موضحا أن هناك فرصة كبيرة أمام المستثمرين المصريين بمد المملكة بمنتجات الدواجن - وذلك على سبيل المثال -، فالمملكة تنتج محليا 40% فقط من احتياجاتها، وأن الـ60% يتم استيراد أغلبها من البرازيل، ولذا فالفرصة سانحة أمام الشركات المصرية لأن تحل محل البرازيل في مثل هذه المشاريع.

وأشار الجانب المصري إلى أهمية وجود شركات ومعامل سعودية تصدر شهادات المطابقة للمنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السعودي بدلًا من اختبارها في دول أخرى ثم إرسالها إلى المملكة، موضحا أنه يتم حاليًا استخراج شهادات المطابقة من مكاتب خارج الدولتين، وبالتالي تم دعوة المستثمرين السعوديين إلى إنشاء شركات ومعامل خاصة بالفحص وبالمطابقة؛ لتيسير إجراءات نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق السعودية.

ونوه الاتحاد إلى أنه تم التعهد من قبل مجلس الغرف السعودية - والتي ستنظم الدورة القادمة لاجتماع منظمات أعمال مجموعة دول العشرين، والذي يسبق قمة المجموعة لعام ٢٠٢٠- أن يتم توجيه الدعوة لاتحاد الصناعات المصرية للمشاركة في الاجتماعات؛ استكمالا لتمثيل الاتحاد لقطاع الأعمال في مصر بعد مشاركته في الاجتماع السابق باليابان خلال العام الحالي.

وأكد السويدي أن اتحاد الصناعات المصرية يفتح أبوابه لتلقي أي مقترحات بشأن أية عوائق أو تحديات يواجهها المستثمر السعودي في مصر لمناقشتها مع الجهات المسئولة، مشيرا إلى وجود تنسيق دائم وكامل بين الاتحاد والجهاز التنفيذي للدولة.

ويختتم الوفد المصري زيارته للمملكة اليوم بزيارة عدد من المصانع في قطاعات مختلفة؛ وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

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