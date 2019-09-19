السيسي يوافق على تمويل إنشاء منظومة مياه مصرف "بحر البقر"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 86 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12 يوليو 2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي والموقعة في (شرم الشيخ) بتاريخ 8 ديسمبر 2018.



نشر القرار اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.