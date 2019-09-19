ارتفاع عدد قتلى حريق مدرسة فى مونروفيا إلى 30 طفلًا

ارتفع عدد القتلى جراء اندلاع حريق في إحدى المدارس الداخلية في ضواحي العاصمة الليبيرية مونروفيا أمس الأربعاء إلى 30 طفلا.



وذكر متحدث باسم الشرطة الليبيرية أن أسباب الحريق لم تعرف بعد، مشيرا إلى أن الشرطة قامت بفتح تحقيقات عاجلة لمعرفة ملابسات هذا الحادث.



كان رئيس ليبيريا جورج ويا قد أعرب في وقت سابق عن حزنه إزاء الحادث، قائلا:"إن أسر الضحايا والبلاد بأسرها تمر بوقت عصيب".