قذائف صاروخية تستهدف مواقع تركية بريف حلب في سوريا

أفاد المرصد السوري اليوم الخميس، باستهداف قذائف صاروخية لمواقع قوات تركية بريف حلب الشمالي الغربي في سوريا.



يأتي هذا في أعقاب القمة التي جمعت زعماء تركيا وروسيا وإيران في محاولة لضمان سريان هدنة دائمة في شمال غرب سوريا.



وتأتي هذه القمة عقب هجمات نفذتها القوات الحكومية، ما يهدد بموجة مهاجرين جديدة باتجاه تركيا التي تستقبل نحو 3،6 ملايين لاجئ سوري.