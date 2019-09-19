الخميس 19 سبتمبر 2019 الموافق 20 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤولة: واشنطن لن تفرض عقوبات على تركيا بسبب المنظومة الروسية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:20 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
قالت مسؤولة تركية رفيعة المستوى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح أكثر تفهما بشأن السبب الذي دفع تركيا لشراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية وإنها لا تتوقع أن يفرض ترامب عقوبات على أنقرة بشأن هذه المسألة.

وقالت المسؤولة للصحفيين في واشنطن ”توقعي بأنه لن يتم فرضها (العقوبات)“ وأضافت أن ترامب أصبح أكثر تعاطفا مع موقف أنقرة. وتابعت ”تفهم القصة الكاملة وراء كيفية شرائنا منظومة إس-400“.

وثمة خلاف بين أنقرة وواشنطن حول شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتمثل تهديدا لطائرة الشبح إف-35 التي تنتجها شركة لوكيهد مارتن والتي تعتزم أنقرة أيضا شراءها وكانت شريكا في انتاجها.

وتقول تركيا إنها تواجه تهديدات كثيرة من سوريا وهي في أمس الحاجة لمنظومة دفاع شاملة.

واستبعدت الولايات المتحدة أنقرة من برنامج إف-35 بسبب إقدامها على شراء منظومة الدفاع الروسية التي بدأت أجزاء منها في الوصول إلى تركيا في يوليو تموز لكن واشنطن لم تصل إلى حد فرض عقوبات على أنقرة رغم أنها هددت بذلك منذ أشهر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

حبس نقاش قتل نجلته وقطّع جثتها لشكه فى سلوكها بالإسكندرية

منذ حوالي 13 ساعة

أول توقع من رضا عبدالعال لمدرب المنتخب الجديد

منذ ساعة و نصف

غدًا السوبر السادس بين الأهلي والزمالك.. والأحمر أكثر تتويجا

منذ حوالي 21 ساعة

مقتل 9 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية

ads

الصور

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

الأكثر قراءة

أول توقع من رضا عبدالعال لمدرب المنتخب الجديد

غدًا السوبر السادس بين الأهلي والزمالك.. والأحمر أكثر تتويجا

"الصحة" تسحب 21 عقارًا من الأسواق تحتوى على شوائب مسرطنة

حبس نقاش قتل نجلته وقطّع جثتها لشكه فى سلوكها بالإسكندرية

أيام زمان

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

الصحة

دراسة: سكان المدن المزدحمة أكثر عرضة للسكتة الدماغية

تعرف على أسباب وعلاج دوالى الساقين

اكتشاف خطر غير متوقع للباراسيتامول

نصائح ذهبية لقياس ضغط الدم

الرئيس نيوز

المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية

بعد شُبهات "شوائب مُسرطنة".. الصحة تُحذر من 21 دواءً منها "فوار راني"

طائرات مجهولة تستهدف مواقع للقوات الإيرانية شرقي سوريا

ترامب: الحرب الخيار النهائي مع إيران

منوعات

إنقاذ نمر يزن 240 كيلو من أيدى المهربين فى فيتنام

ارتفاع الاحترار العالمي مستقبلا بسبب ثاني أكسيد الكربون

غرس شجرة عربية فى طريق رواد الفضاء

مغربى يفوز بلقب ملك جمال إيطاليا

كشكول

الخشت: انتهاء أعمال تطوير قسم الجراحة وأمراض القلب بـ"أبو الريش"

10 طرق للوقاية من الأمراض التي تهدد صحة طفلك بالمدارس

"التعليم" تصدر قرار هام بخصوص رياض الأطفال والصفوف الأولى بالابتدائية

تغيرات في قيادات المدرسة الدولية الحكومية بالشروق والعبور

إسلام سياسي

تقرير حقوقي: ميلشيات الحوثي ترتكب 1039 انتهاكًا بحق المدنيين

هل تورط أردوغان في توترات الشمال السوري من أجل تدخله العسكري؟

مستشار مرسي يفتح النار على "محمد علي"

الانفجارات تضرب شمال سوريا وتقتل مدنيين


زيت وسكر

هؤلاء أكثر عرضه للإصابة بمرض السكري

تعرف على موعد طرح وحدات “سكن مصر”

شرطة التموين تواصل جهودها لضبط الأسواق

“الصحة” تكشف معلومات خطيرة عن الصبغات الطبية

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
ثلاث ملحوظات رئيسية على الانتخابات الإسرائيلية
ماجد حبته
سد النهضة.. قلق يتجدد
يوسف إدوارد
انقلاب الفساد الناعم
ماجد حبته
ثورة الفئران!
المزيد

الثقافة

تمثال برونزي جديد للشاعر نظامي في دربند

اليوم.. عرض الفيلم الروائى القصير "لقـاء" بسينما الهناجر

ننشر فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

أنا وهؤلاء.. ذكريات حسين حمودة مع الكبار

صفحتنا ع الفيس بوك