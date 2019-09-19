مسؤولة: واشنطن لن تفرض عقوبات على تركيا بسبب المنظومة الروسية

قالت مسؤولة تركية رفيعة المستوى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح أكثر تفهما بشأن السبب الذي دفع تركيا لشراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية وإنها لا تتوقع أن يفرض ترامب عقوبات على أنقرة بشأن هذه المسألة.



وقالت المسؤولة للصحفيين في واشنطن ”توقعي بأنه لن يتم فرضها (العقوبات)“ وأضافت أن ترامب أصبح أكثر تعاطفا مع موقف أنقرة. وتابعت ”تفهم القصة الكاملة وراء كيفية شرائنا منظومة إس-400“.



وثمة خلاف بين أنقرة وواشنطن حول شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتمثل تهديدا لطائرة الشبح إف-35 التي تنتجها شركة لوكيهد مارتن والتي تعتزم أنقرة أيضا شراءها وكانت شريكا في انتاجها.



وتقول تركيا إنها تواجه تهديدات كثيرة من سوريا وهي في أمس الحاجة لمنظومة دفاع شاملة.



واستبعدت الولايات المتحدة أنقرة من برنامج إف-35 بسبب إقدامها على شراء منظومة الدفاع الروسية التي بدأت أجزاء منها في الوصول إلى تركيا في يوليو تموز لكن واشنطن لم تصل إلى حد فرض عقوبات على أنقرة رغم أنها هددت بذلك منذ أشهر.