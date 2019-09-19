مقتل 30 وإصابة 45 فى قصف جوى شرق أفغانستان

أفاد مسئول أفغاني اليوم الخميس، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية أفغانية، بمقتل 30 مدنيا وإصابة 45 آخرين في قصف جوي على مديرية خوغياني شرق أفغانستان.



يتزامن هذا مع إعلان رحمة الله يرمال حاكم ولاية زابل، لوكالة "فرانس برس" مقتل 20 شخصا وجرح 90 آخرين في تفجير سيارة مفخخة استهدف مبنى الاستخبارات في مدينة قلعة بجنوب أفغانستان.



وقال رحمة الله يرمال إن الهجوم أصاب مستشفى المدينة المجاورة لمبنى الاستخبارات.



وتبنى ناطق باسم حركة طالبان قاري يوسف أحمدي الاعتداء الذي وصفه بأنه "عملية استشهادية ضد إدارة الاستخبارات".