المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة يلتقي نظيرته الأمريكية الجديدة

أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس أن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا التقى نظيرته الأمريكية الجديدة كيلي كرافت.



وجاء في بيان أصدرته البعثة الروسية - عبر منصة التدوين المصغر "تويتر"، ونقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن نيبينزيا تمنى للمبعوثة الأمريكية حظا موفقا في منصبها الجديد، كما أعرب عن أمله في القيام بعمل بناء داخل أروقة مجلس الأمن الدولي.



وأوضح البيان أيضا أن نيبينزيا استقبل كرافت في مقر البعثة الروسية الرئيسي.