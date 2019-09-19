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مصر

الصحف الخرطوم تُبرز تأكيد السيسي دعم مصر لأمن السودان

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:06 ص
السيسي
السيسي
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تصدر تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعم مصر لأمن واستقرار السودان، اهتمامات الصحف السودانية، الصادرة اليوم الخميس التي أبرزت زيارة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك لمصر أمس الأربعاء.

وكان الرئيس السيسي قد استقبل - أمس - حمدوك، وأكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذا الخصوص.
كما عقدت جلسة مباحثات موسعة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس وزراء السودان، أكد خلالها مدبولي حرص مصر على تقديم كل الدعم والمساندة الحقيقية للسودان حكومة وشعب.

ونقلت صحيفة (أخبار اليوم) السودانية عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، قوله إن الرئيس السيسي، أعرب عن التقدير لنجاح السودان في تجاوز المرحلة الراهنة الهامة من تاريخه وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية.

من جانبها، اهتمت صحيفة (اليوم التالي) بتأكيد الرئيس السيسي أهمية مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، بما يحقق الرخاء والتقدم لشعبي البلدين، وذلك في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وأبرزت صحيفة (السوداني) تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على عودة السودان لدوره الطبيعي في محيطه الإقليمي والعربي والأفريقي.

من جهتها، قالت صحيفة (المجهر السياسي) إن رئيس الوزراء السوداني، أطلع الرئيس السيسي على التطورات السياسية في السودان، واستعرض التحديات التي تواجهه في تلك المرحلة.

واهتمت صحيفة (الانتباهة) بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعداد مصر لمد خدمات برنامج القضاء على فيروس (C) إلى السودان الشقيق، للمساهمة في علاج عدد من الأشقاء هناك، مشيرة إلى إعجاب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك بالتجربة المصرية، وتطلعه إلى دور رائد من مصر، والاستفادة من تجربتها في علاج العديد من القضايا الاقتصادية الراهنة.

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