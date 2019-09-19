تعليق عضوية هواوى فى "الأمن السيبرانى" بسبب عقوبات أمريكا

أفادت تقارير إخبارية أمريكية اليوم الخميس بأنه تم تعليق عضوية شركة "هواوي" الصينية في منتدى فرق الاستجابة لحوادث والآمن الإلكتروني "الأمن السيبراني".

وذكرت التقارير الإخباريةـ حسبما أفادت قناة الحرة الإخباريةـ أن هذه الخطوة جاءت بسبب الضغوطات والعقوبات الأمريكية على شركة "هواوي" الصينية.

وتعد شركة "هواوي" محورا رئيسيا في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن التي أدرجتها في قائمتها السوداء في مايو الماضي، بذريعة وجود مخاطر على الأمن القومي الأمريكي، حيث تتهمها واشنطن بالتجسس، وهو ما تنفيه الشركة الصينية.