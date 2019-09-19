عليا بهات ورانفير سينج يفوزان بجائزة إيفا الهندية

فازت الممثلة الهندية عليا بهات بجائزة إيفا، جائزة الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، لأفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم "رازي.



وذكرت شبكة ان دي تي في الهندية أن الممثل رانفير سينج حاز على جائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم " بادمافاتي".



وفاز الممثل فيكي كوشال عن جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم سانجو، في حين حصلت الممثلة اديتي راو حيداري على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم " بادمافاتي".



وقد حاز فيلم رازي على جائزة إيفا لأفضل فيلم لهذا العام.



ويشار إلى أنه تم ترشيح كل من فيلمي بادمافاتي ورازاي لـ10 جوائز.



وحازت الممثلة سارة على خان على جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في فيلم " كيدارناث"، في حين حصل الممثل إيشان خطير على جائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في فيلم " داداك".



وبمناسبة الاحتفال بمرور 20 عاما على تقديم جوائز إيفا، تم منح جوائز خاصة، منها الجائزة الخاصة لأفضل ممثلة التي تم منحها للممثلة ديبيكا بادكون عن دورها في فيلم تشيناي اكسبريس. كما حصل الممثل رانبير كابور على الجائزة الخاصة لأفضل ممث ل عن دوره في فيلم " بارفي".



وقد أقيمت فعاليات الحفل في مومباي مساء أمس الأربعاء.