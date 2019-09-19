إيران تجرى عرضها العسكرى السنوى بمشاركة 200 فرقاطة وزورق

ذكر موقع (إيران فرونت بيدج) شبه الرسمي أن‭‭ ‬‬إيران ستجري عرضها العسكري السنوي يوم 22 سبتمبر في الخليج بمشاركة 200 فرقاطة وزورق سريع، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين طهران وواشنطن.



وقال الموقع أمس الأربعاء إن العرض سيحيي ذكرى بدء الحرب الإيرانية العراقية في عام 980. وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن قوات الجيش والبحرية التابعة للحرس الثوري ستشارك في العرض.



ونقلت فارس عن الأميرال مجتبى محمدي قوله "أكثر من 200 سفينة من القوات البحرية بالجيش وخفر السواحل والحرس الثوري ستشارك في العرض".



وفي الثاني والعشرين من سبتمبر العام الماضي كان 12 من أفراد الحرس ضمن 25 شخصا لاقوا حتفهم عندما أطلق مسلحون النار على منصة في مدينة الأهواز بجنوب البلاد كان مسؤولون عسكريون يتابعون منها مراسم إحياء ذكرى بدء الحرب العراقية-الإيرانية التي دارت رحاها من 1980 إلى 1988.