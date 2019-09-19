ضبط 18 مشتبها بهم فى حملة أمنية بالمنطقة الأثرية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام ورفع الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم.



أسفرت الحملة في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط "551 كرسيا – 4 برويطات – 2 تروسيكل – 3 عربات يد – 8 تروليات – 2 غرزة شاي –1 ونش كامل – 11 ترابيزة متنوعة – 3 ثلاجات – 11 استاند".



وفي مجال مجهود البحث الجنائى تم ضبط "18 حالة اشتباه – 2 تسول - 2 مضايقة".



وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيقات.