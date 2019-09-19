باكستان ترفض مرور رئيس وزراء الهند عبر مجالها الجوى

قال مسئولون إن باكستان رفضت السماح لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالطيران عبر مجالها الجوي، مع تصاعد التوترات في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في شريط فيديو في وقت متأخر أمس الأربعاء عن أن إسلام أباد رفضت طلبا من نيودلهي للسماح بمرور طائرة تحمل مودي في 20 و28 سبتمبر عبر المجال الجوي الباكستاني.

وقال: "لقد فعلنا هذا بسبب الوضع الحالي في كشمير"، في إشارة إلى إغلاق مني في الوادي الواقع بمنطقة الهيمالايا منذ أن جردت الهند الشطر الخاضع لإدارتها من إقليم كشمير من وضع الحكم الذاتي الخاص الذي كان يتمتع به الشهر الماضي.

ويشار إلى أن المجال الجوي الباكستاني مفتوح للرحلات الجوية التجارية، لكن هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي ترفض فيها إسلام أباد طلبا خاصا من الهند للسماح لقادتها بالطيران عبره.