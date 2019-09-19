كسر زجاج قمرة القيادة يجبر طائرة أسترالية على الهبوط الاضطرارى

اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة (جيت ستار) الأسترالية، كانت تسافر بين استراليا واندونيسيا، للعودة يوم الأربعاء، بعد أن قطعت نصف المسافة تقريبا، بعد أن لاحظ قائدها وجود تكسر في زجاج نافذة قمرة القيادة.



وكان من المفترض أن تتوجه الطائرة من سيدني لمطار دينباسار في بالي، ولكنها تحولت إلى ملبورن، حيث يقع محور الهندسة والإدامة لطائرات الشركة.



وبعد وقت قصير من إقلاعها قبل الخامسة مساء، بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء، حلقت الطائرة لنحو 3 ساعات، وكانت فوق وسط استراليا عندما لاحظ قائدها التكسر بزجاج النافذة.



وقال متحدث باسم شركة الطيران، لـ"شينخوا": "رغم أن الأمر لم يكن له تأثير كبير على عموم هيكل الطائرة وسلامتها، ولكن القرار اتخذ للعودة إلى ملبورن، كإجراء احترازي، حيث يمكن للزجاج الأمامي أن يصلح بسرعة لتفادي مزيد من التأخير".



وخلال وجود الطائرة في ملبورن، تم توفير احتياجات طوارئ لركابها، إضافة لتخصيص رحلات بديلة باليوم التالي.



واعتذرت الشركة للمسافرين، بسبب التأخير الحاصل.