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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات فى رام الله وقلقيلية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة شبان من قرية كفرنعمة، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت: محمد منصور عبده (18 عاما)، وإيهاب محمد عبده (18 عاما)، وحسين سائد عبده (18 عاما)، وبراء شادي الفايز (24 عاما)، بعد ان داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة مواطنين من قلقيلية.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية واعتقلت: محمد نعيم باكير (36 عاما)، ومهدي هاشم صبري (29 عاما)، وعبادة عبد الحليم الحاج (18 عاما)، وحمزة ياسر عوينات (18 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

كما أصيب اليوم الخميس، خمسة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال مقر "النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات" في المدينة، والاستيلاء على أجهزة حاسوب وأوراق وتحطيم محتويات المقر.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجنود اعتلوا اسطح بعض البنايات في شارعي راكب والبريد وسط رام الله، واقتحموا عددا من المقاهي في تلك المنطقة، وحطموا العديد من أقفال وبوابات البنايات وسط المدينة.

كما أصيب، اليوم الخميس، عشرات المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية.

وقال مراسل وكالة وفا إن قوات الاحتلال، داهمت حلحول، لتأمين حماية عشرات المستوطنين الذين اقتحموا مسجد النبي يونس وسط البلدة لإقامة طقوس تلمودية بالمكان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق.

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