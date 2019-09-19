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رياضة

غدًا السوبر السادس بين الأهلي والزمالك.. والأحمر أكثر تتويجا

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:41 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أ ش أ
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تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة القوية التي ستجمع فريقي الأهلي والزمالك، مساء غد الجمعة، على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، على كأس بطولة السوبر لموسم 20172018، والتي تقام قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد بعد غد السبت، على أن يحدد موعد مباراة السوبر للموسم الجديد في وقت لاحق.

وتعد مباراة الأهلي والزمالك غدا، والتي ستشهد حضور 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين بواقع 5 آلاف لكل منهما، المواجهة السادسة بين قطبي الكرة المصرية في بطولة كأس السوبر المصري فيما تعد المباراة رقم 16 فى تاريخ السوبر المصري منذ انطلاقة البطولة في عام 2001.

ويخوض الأهلي المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري في الموسم قبل الماضي 2017 2018، بينما يلعب الزمالك بصفته بطلا للكأس في نفس الموسم.

ويتفوق المارد الأحمر على الفارس الأبيض في المواجهات المباشرة في بطولة السوبر، حيث توج بـ4 ألقاب على حساب غريمه التقليدي في أعوام 2003 و2008 و2014 و2015.

وعلى الجانب الآخر، لم ينجح الزمالك في التتويج بلقب السوبر المصري على الأهلي سوى مرة وحيدة في عام 2016، عندما انتهت المباراة بالتعادل السلبي ليتفوق الفارس الأبيض بركلات الترجيح 3-1.

وكان الزمالك أول فريق توج بكأس السوبر في عام 2001، حيث فاز الفارس الأبيض - بطل الدوري - على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، ويحمل في رصيده 3 ألقاب للسوبر.

ويعد الأهلي، أكثر الأندية تتويجا ببطولة السوبر بـ10 ألقاب (2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017 وهي النسخة الماضية، والتي حقق الأهلي فيها اللقب على حساب المصري)، يليه الزمالك برصيد 3 ألقاب (2001 و2002 و2016)، بجانب لقب وحيد لكل من المقاولون العرب (النسخة الرابعة للبطولة عندما تفوق على الزمالك بطل الدوري بأربعة أهداف مقابل هدفين في سبتمبر 2004) وحرس الحدود (بفوزه على الأهلي بطل الدوري في نهائي النسخة التاسعة بهدفي أحمد حسن مكي وأحمد عبد الغني في يوليو 2009).

وتقابل الأهلي والزمالك أول مرة في بطولة السوبر، عام 2003، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الأحمر بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وكانت ثاني المواجهات بين قطبي الكرة المصرية في عام 2008، وحقق الأهلي اللقب على حساب الزمالك أيضا ولكن بهدفين نظيفين.
وفي موسم 2014، واصل الأهلي تفوقه على الزمالك في السوبر بعدما تفوق بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وفي موسم 2015، تقابل الأهلي والزمالك واستمر تفوق المارد الأحمر بنتيجة 3-2، في مباراة أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، وذلك لأول مرة تقام فيها بطولة السوبر خارج الأراضي المصرية.

وفي عام 2016، وللموسم الثالث على التوالي، تقابل قطبا الكرة المصرية في بطولة السوبر ومرة أخرى تقام المباراة على الأراضي الإماراتية، ولكن هذه المرة تفوق الزمالك على المارد الأحمر عندما انتهت المباراة بالتعادل السلبي ليتفوق الفارس الأبيض بركلات الترجيح 3-1.

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