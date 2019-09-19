مون جيه سيتحدث عن عملية السلام أمام الجمعية العامة

قال المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية اليوم الخميس إن "مون جيه" سيتحدث عن عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية في كلمة سيلقيها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



أوضحت ذلك المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كو مين-جونغ ردا على سؤال من الصحفيين عن السبب في عدم إصدار الرئيس مون أي بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإعلان بيونج يانج المشترك بين الكوريتين.



يبدو أن الرئيس مون سيؤكد على عزمه لمواصلة جهوده للمضي قدما في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الرغم من أنه لم يصدر أي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإعلان بيونغ يانغ المشترك.



أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة التي ستستمر في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر، من المتوقع أن يلقي الرئيس مون خطابا رئيسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن يجتمع مع زعماء الدول الرئيسية، من ضمنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.