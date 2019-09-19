رئيس كوريا الجنوبية يمنح شهادة براءة الاختراع رقم مليونين

منح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن شهادة براءة الاختراع رقم مليونين اليوم الخميس في المكتب الرئاسي.



وجاء ذلك في إطار الجهود المبذولة للتأكيد على أهمية الابتكار من أجل التغلب على قيود التصدير اليابانية، وتشجيع العلماء والفنيين.



وحضر الرئيس مون في "حفل توزيع شهادة براءة الاختراع المليونين وشهادة تسجيل التصميم المليون" الذي أقيم في الساعة 10:55 صباح اليوم في المكتب الرئاسي.



وجاء تسجيل براءة الاختراع المليونين بعد مرور 73 عاما منذ إدخال نظام براءة الاختراع في كوريا الجنوبية في عام 1946، ويعتبر هذا الرقم هو السادس في العالم بعد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان وألمانيا والصين.



وقال المكتب الرئاسي إن تسجيل براءة الاختراع المليون جاء بعد مرور 62 عاما منذ تسجيل أول براءة اختراع في عام 1948، إلا أن تسجيل براءة الاختراع المليونين جاء بعد مرور 9 أعوام فقط من تسجيل براءة الاختراع المليون في عام 2010.



وذكر أن شهادات براءات الاختراع وتسجيل التصميم تحمل عادة توقيع رئيس مكتب الملكية الفكرية، إلا أن شهادتي براءة الاختراع المليونين وتسجيل التصميم المليون تحملان توقيع الرئيس مون.



وصرح بأنه تم تنظيم هذا الحدث للتأكيد على أهمية ابتكار التكنولوجيا القائمة على الملكية الفكرية وسط منافسة فنية شرسة بين الدول، وتشجيع العلماء والفنيين.