ألمانيا تقر استراتيجية شاملة لـ "بلوك تشين"

أقرت ألمانيا اليوم الخميس استراتيجية وطنية تضع الإطار للابتكارات ذات الصلة بسلاسل الكتل "بلوك تشين" في البلاد وتهدف إلى تعزيز مكانة ألمانيا كموقع تكنولوجي رائد مع ضمان الأمن.



وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة أن الحكومة الفدرالية تأمل في اغتنام الفرص المتاحة في تكنولوجيا سلاسل الكتل "بلوك تشين" وحشد إمكاناتها في التحول الرقمي.



وقال وزير الاقتصادي بيتر التماير إن أحد محاور التركيز تتمثل في قطاع الطاقة، حيث ستُستخدم التكنولوجيا في مشروعات رائدة لتعزيز رقمنة نظام الطاقة.



وأشار وزير المالية أولاف شولز إلى مسألة الأمن وحماية البيانات، قائلا إن ألمانيا يجب أن تحمي المستهلكين وسيادة الدولة ولن تترك إصدار العملات للشركات الخاصة.



ووفقا لأجندة العمل، ستتخذ الحكومة الألمانية بحلول نهاية عام 2021 سلسلة من الإجراءات لضمان الأمن فيما تقوم بمحاكاة الابتكار المالي، وتشجيع المشاريع القائمة على سلاسل الكتل "بلوك تشين"، ووضع إطار للاستثمار، وتعزيز الحوار في هذا المجال.