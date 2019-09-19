كوريا الجنوبية وبلغاريا تعقدان قمة في سيئول الأسبوع المقبل

ستعقد كوريا الجنوبية وبلغاريا محادثات قمة في سيئول الأسبوع المقبل حول تعزيز الشراكات في مجالات مثل التجارة والاستثمار والطاقة.



ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف جولة رسمية تستمر ثلاثة أيام إلى كوريا الجنوبية يوم الأربعاء المقبل بدعوة من الرئيس مون جيه-إن.



وسيصبح بوريسوف أول رئيس وزراء بلغاري يزور كوريا الجنوبية.



ويخطط الزعيمان لعقد قمة يوم الجمعة لمناقشة السبل الجوهرية لتنمية العلاقات بين البلدين بطريقة "متبادلة وتطلعية"، وفقا للمتحدث باسم قصر الرئاسي، كو مين جونغ.



وقال كو للصحفيين إن من بين بنود جدول الأعمال كيفية تحسين العلاقات في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والدفاع الوطني وتطوير الأسلحة والثقافة والتعليم.



وسوف يسعى مون أيضًا إلى إعادة تأكيد دعم بلغاريا لعملية السلام الكورية والتحدث عن القضايا الدولية الكبرى الأخرى المعلقة.



وأضاف كو أنه مع احتفال الجانبين بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية العام المقبل، من المتوقع ان تكون القمة فرصة "لتوسيع التعاون الجوهري وتعميق الشراكات الشاملة ومستقبلية".