المكسيك: برنامج إعادة البناء سيكتمل نهاية العام المقبل

قال الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور اليوم الخميس، إن إعادة البناء والإصلاح في مناطق جنوب ووسط المكسيك، والتي تعرضت لهزتين أرضيتين قويتين عام 2017، ستكتمل العام المقبل.



وصرح في مؤتمر صحفي يومي بأنه "نعتقد أن برنامج (إعادة البناء) سيكتمل في نهاية العام المقبل".



وتتوقع إدارة الرئيس لوبيز اوبرادور، التي تسلمت الحكم في الأول من ديسمبر، أن 40% من أعمال إعادة البناء، ستكتمل نهاية (هذا) العام.



وأضاف الرئيس "لا يوجد ضغط على الميزانية... وسنلبي أي طلبات، متضمنة في أولويات حكومتنا".



يذكر أنه في السابع والـ19 من سبتمبر 2017، ضربت هزتان أرضيتان بقوة 8.2 و7.1 على مقياس ريختر، على التوالي، حيث لقي نحو 500 شخص مصرعهم، وتعرضت مباني كثيرة للدمار، بمناطق جنوب ووسط البلاد، ومنها العاصمة مكسيكو سيتي.