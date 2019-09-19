المؤتمر العالمي السادس للإنترنت يصدر تقريرا عن اتجاهات التطور

سيتم إصدار تقارير عن الصين وتطور الإنترنت العالمي في المؤتمر العالمي السادس للإنترنت للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي لتطور الإنترنت، وفقا لمصلحة الدولة لادارة الفضاء السيبراني يوم الخميس.



وقال ليو ليههونغ نائب رئيس المصلحة في مؤتمر صحفي، إن التقارير ستراجع تطور الإنترنت العالمي على مدى العقود الخمسة الماضية وتاريخ الإنترنت الصيني خلال السنوات الـ 25 الماضية.



وأضاف ليو أن البنية التحتية للإنترنت والقدرة على الابتكار وتطوير الاقتصاد الرقمي وتطبيق الإنترنت وأمن الإنترنت والحوكمة ستضاف إلى التقييم لتسهيل تطور الإنترنت في الصين.



وسيقام االمؤتمر العالمي السادس للإنترنت في بلدة ووتشن بمقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر.