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عالم

حكومة فنزويلا تدعو واشنطن إلى إعادة "الاتصالات الدبلوماسية"

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:56 ص
نائبة الرئيس الفنزويلي
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز
وكالات
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دعت الحكومة الاشتراكية التي يقودها نيكولاس مادورو في فنزويلا الخميس الولايات المتحدة الى استئناف اتصالات دبلوماسية مع كراكاس بعد بدء محادثات مع أحزاب في المعارضة تشكل أقلية.

وصرحت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز للصحفيين في كراكاس أنه من المنطقي بالنسبة الى الولايات المتحدة "أن تعيد الاتصالات الدبلوماسية والحوار مع حكومة" مادورو.

وقطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في 23 يناير بعد اعتراف واشنطن بالمعارض خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد.
وقالت رودريجيز إنه لم يتبق امام واشنطن سوى "طريق واحد" هو "التفاوض والاتصالات الدبلوماسية" بعد "إخفاق مشاريعها" لطرد الرئيس مادورو من السلطة.

وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على صناعة النفط في فنزويلا والدائرة المقرّبة من مادورو.

وتحمّل واشنطن الرئيس الفنزويلي مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد وتتهمه بتزوير الانتخابات الرئاسية.

ورحّبت رودريجيز أيضا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الاثنين بين الحكومة وأحزاب المعارضة الصغيرة خارج ائتلاف غوايدو من أجل البدء بحوار حول تغييرات سياسية لحل الأزمة في فنزويلا.

ويتضمن الاتفاق عودة نحو 55 من النواب الاشتراكيين إلى الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة والإفراج عن السجناء السياسيين.
وانضم إلى الاتفاق الخميس مرشح سابق للرئاسة هو القس البروتستانتي الانجيلي خافيير برتوتشي.

وكان نائب رئيس البرلمان الفنزويلي ادجار زامبرانو اول من تم الافراج عنه الثلاثاء بموجب الاتفاق، وهو أعلن أن 58 سجينا سياسيا آخرين سيطلق سراحهم لاحقا.

واعتبر نائب رئيس الجمعية الوطنية ستالين جونزاليس الأربعاء أن هذا الاتفاق سيسمح لمادورو بـ"التمسك بالسلطة".

والجمعية الوطنية هي المؤسسة الوحيدة في فنزويلا التي لا تخضع لسيطرة مادورو، والثلاثاء قامت بخطوة تحد جديدة بالتأكيد على استمرار جوايدو كرئيس لها.

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