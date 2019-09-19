انخفاض شعبية رئيس كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوياتها

أظهر استطلاع حديث للرأي، اليوم الخميس، انخفاض نسبة التأييد لأداء الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى أدنى مستوى لها منذ تنصيبه، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.



ووفقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "ريال متر" على 2،007 من البالغين في جميع أرجاء البلاد في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري، سجلت الآراء الإيجابية حول أداء مون 8ر43% بتراجع قدره 4ر3 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.



وبالتالي، فإن شعبية مون سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ تنصيبه. وارتفعت الآراء السلبية حول أداء مون بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 53%، مسجلة أدنى مستوى لها منذ تنصيبه.



وقالت "ريال متر" إن انخفاض نسبة التأييد لأداء الرئيس الكوري الجنوبي يرجع إلى انتشار التقارير الصحفية حول تحقيق النيابة العامة في مزاعم الفساد المحيطة بأسرة وزير العدل الجديد جو كوك.