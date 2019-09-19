المبعوث النووي الكوري الجنوبي يتوجه إلى أمريكا اليوم

من المتوقع أن يتوجه المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو-هون، ممثل وزارة الخارجية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، إلى الولايات المتحدة صباح اليوم الخميس في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الشمالية والولايات المتحدة لاستئناف مفاوضاتهما على مستوى العمل.



وفي يوم 20 سبتمبر (بتوقيت واشنطن)، سيجتمع "لي" مع نظيره الأمريكي ستيفن بيجون، الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، لمناقشة سبل التعاون لإحراز تقدم ملموس في نزع السلاح النووي الكامل وإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.



ومن المتوقع أن يناقش الجانبان أيضا مطالب كوريا الشمالية بضمان أمن نظامها ورفع العقوبات المفروضة عليها، والتي جاءت في بيان باسم مسؤول عن الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية في يوم 16 سبتمبر.



كما من المتوقع أن يشرح "لي" لـ "بيجون" نتائج اجتماعه مع نائب وزير الخارجية الصيني، لوه تشاو هوي، الذي زار كوريا الشمالية في أوائل الشهر الجاري.



وسيجتمع "لي" مع مسؤولين أمريكيين آخرين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية وغيرهما أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة التي ستستمر حتى يوم 21 سبتمبر.



وبعد اختتام جدول أعماله في واشنطن، سينتقل "لي" إلى نيويورك التي تقام فيها حاليا الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيجتمع مع بيجون هناك مرة أخرى.



وتجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تنسيق جدول الأعمال لعقد اجتماع مبعوثيهم النوويين في نيويورك.