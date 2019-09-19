اليوم.. عرض الفيلم الروائى القصير "لقـاء" بسينما الهناجر

ضمن فعاليات الملتقى الحادى عشر للمدرسة العربية للسينما والتليفزيون٬ يعرض في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية٬ الفيلم الروائى القصير "لقـاء" سيناريو سناء هاشم٬ وإخراج سامى محمد علي، والفيلم مأخوذ عن قصة قصيرة لمحمد البساطي.



وتم إنجاز الفيلم بالجهود الذاتية، والمخرج سامي محمد علي ومدير التصوير الدكتور حسين بكر والممثلين وكافة طاقم العمل تحمسوا له وتطوعوا فىي إنجازه.



جدير بالذكر أن العمل الوحيد للكاتب الكبير في السينما بخلاف فيلمنا القصير كان "خريف آدم" والذى أخرجه صديق عمره المخرج الراحل محمد كامل القليوبي عن مجموعة قصص قصيرة له، ويستعد لكتابة فيلم روائي طويل أتمنى أن يرى النور عن رواية مهمة للكاتب الكبير وهي بالتحديد آخر رواية كتبها قبل رحيله.