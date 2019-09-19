ننشر فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك – بشارع المعز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء اليوم٬ حفل موسيقي فني تحييه فرقة "بيانولا باند".



يتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من الأغاني منها: دارت الأيام٬ سألوني الناس، من حبي فيك يا جاري٬ طاير يا هوي٬ المستخبي أهم وغيرها. أداء المطرب محمد علي.



يذكر أن فرقة "بيانولا باند" تتكون من مجموعة من طلاب الكونسيرفتوار والمعهد العالي للموسيقي العربية، وتأسست عام 2011.



في سياق متصل يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز - بحي الخليفة- في السابعة مساءا، حفل نتاج ورشة الصولفيج لفريق كورال المركز.



يتضمن برنامج الحفل عدد من أغانى الموسيقى العربية والتراثية لمجموعة من كبار الفنانين منها: العوازل لنجاة، يا نخلتين لوردة، الله يا بدوى لمحمد رشدى، بنت الحارة لشفيق جلال، أنا عندى مشكلة لشادية، يارايحين الغورية لمحمد قنديل، دويتو نبع الهنا لمحمد فوزى وفايزة أحمد،، مجوعة من المنوعات الشعبية لأحمد عدوية.