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مصر

"مدبولى" فى بورسعيد.. اجتماع محافظين وتفقد مشروعات

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:36 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس محلس الوزراء، بعد ساعات قليلة، اجتماع المحافظين الشهري، في مدينة بورسعيد، لمناقشة الملفات الشائكة في المحافظات، خاصة ملف استرداد الأراضي وتقنين وضع اليد، إضافة إلى مناقشة جاهزية المحافظات لبدء العام الدراسي الجديد، ومناقشة أي تحديات تقلل من شعور المواطنين بمدى تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لتعليمات الرئيس السيسي.

ومن المقرر أن يقوم مدبولي بجولة تفقدية لمشروعات محافظة بورسعيد، عقب انتهاء اجتماعه بالمحافظين، يرافقه عدد من الوزراء ومسؤلي محافظة بورسعيد.

ويتفقد "مدبولي" تشغيل الإدارات الحكومية إلكترونيا في المحافظة، ومدى إنجازها مصالح المواطنين وتفاعلهم معها، في إطار خطة حكومته للتحول الرقمي والانتقال من نظام العمل الروتيني القديم إلى الحوكمة الذكية.

ومن المقرر أيضًا أن يتفقد "مدبولي" التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأ تنفيذها قبل شهور قليلة هناك، ومدى جاهزيتها للتدشين النهائي ونقل تنفيذها في باقي المحافظات تباعا.

ومن المتوقع أن يتفقد "مدبولي" أنفاق بورسعيد، تزامنا مع إعلان انتهاءها.

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