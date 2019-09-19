10 قتلى فى هجوم بسيارة مفخخة تبنته طالبان بأفغانستان

أعلن رحمة الله يرمال حاكم ولاية زابل، لوكالة "فرانس برس" مقتل عشرة أشخاص وجرح 85 آخرين في تفجير سيارة مفخخة استهدف مبنى الاستخبارات في مدينة قلعة بجنوب أفغانستان.



وقال رحمة الله يرمال، إن الهجوم أصاب مستشفى المدينة.



وتبنى ناطق باسم حركة طالبان قاري يوسف أحمدي الاعتداء الذي وصفه بأنه "عملية استشهادية ضد إدارة الاستخبارات".