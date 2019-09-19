قيادات التربية والتعليم تنتشر فى المحافظات لمتابعة الدراسة

قال مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن قيادات الوزارة سيقومون خلال الأيام القليلة المقبلة بعمل جولات على المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية في صفوف رياض الأطفال، ومتابعة الاستعداد للدراسة في باقي الصفوف، والتى ستبدأ الأحد المقبل.



وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قيادات الوزارة موزعون على المحافظات البعيدة، مثل الفيوم، والوداي الجديد، وشمال سيناء وغيرها من المحافظات.



وأشار المصدر إلى أن وزير التربية والتعليم أعطى تعليمات بعدم ربط المصروفات بالكتب المدرسية، وكذلك تعليمات بمتابعة العملية الدراسية وكتابة تقارير أول بأول بالايجابيات والسلبيات للعمل على الحل المشكلات.



جدير بالذكر، أن الدراسة برياض الأطفال بدأت 11 سبتمبر الجاري، بينما تبدأ في باقي المراحل 21 سبتمبر الجاري.





