"الطفولة والأمومة" يدشن "لعبة" ترسخ مفاهيم المساواة بين الجنسين

يعقد المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيًا، للإعلان عن تدشين أول "لعبة للأطفال" فى مصر والوطن العربى تساعدهم على تعلم مفاهيم المساواة بين الجنسين، من خلال تدريبهم على التعبير عن مشاعرهم وطرق التواصل الجيدة، مما يعزز ثقافة احترام الآخر.



وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 6 سنوات، وهي تعد مرحلة هامة يتشكل فيها الوعى ويتأثر بكل المتغيرات، الأمر الذى دعا لتشكيل فريق وطنى يهدف بشكل أساسى إلى إعداد سياسات خاصة بالطفل فى هذه المرحلة من عمره.



وأشارت إلى دور المجلس منذ إنشائه فى دعم القضايا المتعلقة بالطفولة، حيث ساهم المجلس فى وضع سياسات وبرامج ومعايير قومية للطفولة المبكرة.