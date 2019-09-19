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عالم

ترامب: بإمكاننا دخول أى دولة بكل سهولة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:50 ص
جريدة الدستور
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص التدخل العسكري المحتمل ضد إيران، إن بإمكان بلاده في أي وقت دخول أي دولة بكل سهولة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس الأمريكي، الأربعاء، خلال قيامه بجولة تفقدية للجدار الحدودي الذي يجري إنشائه بولاية كاليفورنيا على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب في تصريحاته: "سنرى ماذا سيحدث في الشرق الأوسط في حينه. فمسألة التدخل في بلد ما أمر سهل دائمًا. فبهاتف واحد يمكننا التدخل في أي دولة. لكن هذا ليس شرطًا أن يكون اليوم، فمن الممكن أن يكون غدًا أو بعد أسبوعين".

وفي وقت سابق الأربعاء قال ترامب، إن الحرب ستكون الخيار النهائي في التعامل مع إيران، في سياق الرد على الهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو السعودية مطلع الأسبوع.

وأوضح ترامب، في تصريحات صحفية من مدينة لوس أنجلوس: "الحرب هي الخيار النهائي، لكن هناك خيارات أخرى"، حسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في الخليج مؤخرًا، عقب هجمات على شركة النفط السعودية "أرامكو"، واتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.

والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

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