"القومى للطفولة" ينظم ورشة عمل لتطوير منظومة حماية الطفل فى 7 محافظات

عقد المجلس القومى للطفولة والأمومة ورشة عمل لمشرفي وأخصائي الجمعيات الأهلية الشريكة لخط نجدة الطفل 16000، بمحافظات (البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، بني سويف، سوهاج)، وذلك في إطار اهتمام المجلس بتطوير منظومة حماية الطفل على المستوى الوطني.



وأشار المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى أن تلك الورشة بهدف رفع وبناء قدراتهم على آليات الرصد ونظام إدارة الحالة والتشبيك بين الجهات المعنية داخل منظومة الحماية والاتصال والتواصل الدائم مع خط النجدة ولجان حماية الطفولة بالمحافظات، وذلك وفقًا للدليل الإجرائي للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر الذي أصدره المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لتأهيلهم للتعامل مع الحالات التي ترد إلى خط النجدة، وفق منهجية موحدة ولسرعة الوصول لمواطن الخطر بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.