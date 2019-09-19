عبدالمهدى: العراق يحاول سحب فتيل الحرب بأى ثمن

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، مساء الأربعاء، إن بلاده تحاول سحب فتيل الحرب في المنطقة بأي ثمن بهدف الحفاظ على سيادة العراق واستقراره، نافيًا استخدام بلاده في شن الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية بالسعودية.



وأضاف عبدالمهدي، في تصريحات صحفية، إن العراق يحاول منع وقوع الحرب في البلاد والمنطقة، ونريد استيعاب المشاكل والأزمات بطريقة إيجابية، بهدف الحفاظ على سيادة واستقرار العراق الذي يسعى إلى نزع فتيل الأزمة، ولدينا علاقات ممتازة مع دول الجوار ودول العالم.



وأكد أن العراق لا يمكن أن يكون أداة للعدوان على دول الجوار، ولدينا تأكيدات أن الصواريخ التي سقطت على منشآت نفطية (بالمملكة العربية السعودية) لم تنطلق من العراق.