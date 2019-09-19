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مصر

فاكسيرا: توفير تطعيم فيروس "بى" للمواطنين فى 5 أفرع

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:19 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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أعلنت الشركة المصرية للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن توافر لقاح كبدى الفيروسى "بى" فى عدد من الفروع تشمل:

- الفرع الرئيسى بالدقى ويستقبل المواطنين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.
- فرع نادى الطيران ميدان تريومف مصر الجديدة يوميًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء ما عدا الجمعة حتى الساعة الرابعة مساء.
- فرع نادى الزهور شارع يوسف عباس مدينة نصر يوميًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء ما عدا الجمعة حتى الرابعة مساء.
- فرع مطار القاهرة الجوى صالة ٢ يوميًا من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء.
- نقابة أطباء البحيرة محافظة البحيرة.
وأوضحت أنه يتم العمل على التوسع فى أماكن توفر اللقاح فى جميع الأفرع بالمحافظات.

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