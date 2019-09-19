الإفريقى يطمئن أنصاره بشأن إسقاط عقوبة الفيفا

أصدرت إدارة النادي الإفريقي، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا توضيحيًا لجماهيرها الغاضبة حول العقوبة الجديدة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على الفريق التونسي.



وفرض "الفيفا"، اليوم الأربعاء، عقوبة جديدة على فريق باب جديد تتمثل في منعه من الانتدابات خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلتين، على خلفية عدم حصول الزيمبابوي ماتيو روزيكي، مهاجم الفريق السابق، على مستحقاته لدى الإفريقي والبالغة 292 ألف يورو.



وأشارت إدارة الإفريقي، إلى أن العقوبة يمكن تفاديها في صورة سداد مستحقات اللاعب، في رسالة لبعث الاطمئنان في قلوب أنصار النادي.



وجاء في البيان ما يلي: "على إثر ما تم تداوله من معلومات بخصوص عقوبة المنع من الإنتداب المتعلقة بملف اللاعب الزمبابوي السابق للنادي ماتيو روزيكي، نعلم أحباء النادي أن العقوبة المسلطة على النادي معلّقة على خلاص المبلغ المحكوم به لفائدة اللاعب".



وأضاف البيان "العقوبة المذكورة تُرفع بمجرد القيام بعملية الخلاص، كما تجدر الإشارة إلى أن اللاعب توصل بدفعة أولى تمثل ثلث المبلغ الإجمالي وبناء عليه سيتم توقيع تفاق يتم بمقتضاه جدولة باقي المبلغ ورفع عقوبة المنع من الانتداب".



وختم "وعليه فإن هيئة النادي ساعية في هذا الملف وغيره من الملفات إلى تسويتها ورفع العقوبات المسلطة بكل الوسائل الممكنة".



يذكر أن جماهير الإفريقي، لم تتجاوز صدمة عقوبة الفيفا بخصم الـ6 نقاط من رصيد فريقها بعد فشل إدارة النادي في تسوية ملف نادي العلمة الجزائري الخاصة بصفقة انتقال اللاعب إبراهيم الشنيحي والتي تعود إلى عام 2015.