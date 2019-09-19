خليلوزيش يعيد الإدريسى لمنتخب الأسود

قرر وحيد خليلوزيش، مدرب منتخب المغرب، إعادة اللاعب أسامة الإدريسي لصفوف الأسود بداية من وديتيه المقبلتين شهر أكتوبر أمام منتخبي ليبيا والجابون، بعدما استبعاده أمام بركينافاسو والنيجر.



وساهم تألق الإدريسي في الدوري الهولندي مع مطلع الموسم الحالي بتسجيله 5 أهداف رفقة ناديه ألكمار، في إقتاع وحيد بجدوى استدعائه لتعزيز هجوم المنتخب المغربي الذي يعاني كثيرا في الفترة الأخيرة.



وكان الإدريسي قد فضل تمثيل المغرب على حساب هولندا قبل عام من الآن بعد صراع طويل وقوي بين الجانبين وشارك في أمم أفريقيا مع المدرب هيرفي رينارد، قبل أن يتجاهله وحيد بشكل غريب مؤخرًا.



وستشهد تشكيلة المغرب تغييرات كثيرة الشهر المقبل، وهو ما كان وحيد قد ألمح له في تصريحاته التي أعقبت ودية النيجر.