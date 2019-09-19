الإحباط يسيطر على كورتوا

تحدث البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن هزيمة الميرنجي من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، في مستهل مشوار نادي العاصمة الإسبانية بدوري أبطال أوروبا.



وقال كورتوا، خلال تصريحات نقلها موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني: "المدرب قال لنا إننا لا يجب أن نفكر في الغيابات، وباريس فريق يعرف كيف يلعب ولديه الكفاءة، وكان علينا أن نكون مستعدين لكل لاعب نواجه".



وأضاف: "أعتقد أننا علينا أن ندافع بـ11 لاعبا ونهاجم بـ11 لاعبا، في الهدف الأول كنت في منتصف المرمى، ولم أتمكن من التصدي لتسديدة دي ماريا القوية، على الجميع أن يقوموا بأدوارهم الدفاعية، وأن ندافع جميعًا".



واختتم: "الإحباط؟ حارس المرمى دائمًا يكون مُحبطًا حين يستقبل الأهداف، لكن علينا أن نتحسن كفريق".