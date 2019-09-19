الخميس 19 سبتمبر 2019 الموافق 20 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

الإحباط يسيطر على كورتوا

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:28 ص
جريدة الدستور
طباعة
تحدث البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن هزيمة الميرنجي من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، في مستهل مشوار نادي العاصمة الإسبانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال كورتوا، خلال تصريحات نقلها موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني: "المدرب قال لنا إننا لا يجب أن نفكر في الغيابات، وباريس فريق يعرف كيف يلعب ولديه الكفاءة، وكان علينا أن نكون مستعدين لكل لاعب نواجه".

وأضاف: "أعتقد أننا علينا أن ندافع بـ11 لاعبا ونهاجم بـ11 لاعبا، في الهدف الأول كنت في منتصف المرمى، ولم أتمكن من التصدي لتسديدة دي ماريا القوية، على الجميع أن يقوموا بأدوارهم الدفاعية، وأن ندافع جميعًا".

واختتم: "الإحباط؟ حارس المرمى دائمًا يكون مُحبطًا حين يستقبل الأهداف، لكن علينا أن نتحسن كفريق".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

هل أصبح محمد علي ووائل غنيم أدوات الإخوان للمصالحة مع الدولة؟

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير.. مرض يشبه الإنفلونزا سيبيد 80 مليون شخص خلال 36 ساعة

منذ يوم

الدفاع السعودية: عرض أدلة تثبت تورط إيران فى هجوم "أرامكو" اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تسحب 21 عقارًا من الأسواق تحتوى على شوائب مسرطنة

ads

الصور

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

الأكثر قراءة

أول توقع من رضا عبدالعال لمدرب المنتخب الجديد

"الصحة" تسحب 21 عقارًا من الأسواق تحتوى على شوائب مسرطنة

"فساد الأمير".. "تميم" يحتمي بـ"الموساد" وقصوره في بريطانيا وإيران وتركيا

حبس نقاش قتل نجلته وقطّع جثتها لشكه فى سلوكها بالإسكندرية

أيام زمان

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

الصحة

دراسة: سكان المدن المزدحمة أكثر عرضة للسكتة الدماغية

تعرف على أسباب وعلاج دوالى الساقين

اكتشاف خطر غير متوقع للباراسيتامول

نصائح ذهبية لقياس ضغط الدم

الرئيس نيوز

"الجيل" يطالب تيار الكرامة بمراجعة موقفه السياسي: يصب بصالح قوى خارجية

"الأحرار الدستوريين" يؤكد دعمه للرئيس.. ويندد ببيان تيار الكرامة

"المصريين الأحرار" لـ "الكرامة": كفاكم ضجيجا بلا طحين

رئيس "عربية النواب": السيسي قاد نهضة حقيقية ودشن مشروعات عملاقة

منوعات

ارتفاع الاحترار العالمي مستقبلا بسبب ثاني أكسيد الكربون

غرس شجرة عربية فى طريق رواد الفضاء

مغربى يفوز بلقب ملك جمال إيطاليا

أبل تنتقد الاتحاد الأوروبي مع بدء معركة الضرائب

كشكول

"التعليم" تصدر قرار هام بخصوص رياض الأطفال والصفوف الأولى بالابتدائية

تغيرات في قيادات المدرسة الدولية الحكومية بالشروق والعبور

"طه" يفتتح مدرسة كفرالشيخ الثانوية المعمارية الزخرفية بعد تحويلها لـ"عسكرية"

محافظ كفرالشيخ: معلمو "علي عبدالشكور' ضربوا أروع الأمثلة فى العمل الإنسانى

إسلام سياسي

تقرير حقوقي: ميلشيات الحوثي ترتكب 1039 انتهاكًا بحق المدنيين

هل تورط أردوغان في توترات الشمال السوري من أجل تدخله العسكري؟

مستشار مرسي يفتح النار على "محمد علي"

الانفجارات تضرب شمال سوريا وتقتل مدنيين


زيت وسكر

هؤلاء أكثر عرضه للإصابة بمرض السكري

تعرف على موعد طرح وحدات “سكن مصر”

شرطة التموين تواصل جهودها لضبط الأسواق

“الصحة” تكشف معلومات خطيرة عن الصبغات الطبية

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
ثلاث ملحوظات رئيسية على الانتخابات الإسرائيلية
ماجد حبته
سد النهضة.. قلق يتجدد
يوسف إدوارد
انقلاب الفساد الناعم
ماجد حبته
ثورة الفئران!
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض الفيلم الروائى القصير "لقـاء" بسينما الهناجر

ننشر فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

أنا وهؤلاء.. ذكريات حسين حمودة مع الكبار

"خرج ولم يعد".. حكايات من دفاتر أهل الكتابة عن "لطش الكتب"

صفحتنا ع الفيس بوك