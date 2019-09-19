أسعار النفط تواصل الهبوط مع تبدد مخاوف توقف الإمدادات

تراجعت أسعار النفط نحو 2%، موسعة خسائرها من الجلسة السابقة، بعد أن قالت السعودية إنها ستستعيد سريعا إنتاجها بالكامل في أعقاب هجمات في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية في المملكة ومع زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.



لكن التوترات في الشرق الأوسط ظلت مرتفعة، بعد أن عقدت وزارة الدفاع السعودية مؤتمرا صحفيا عرضت فيه حطام طائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها أدلة لا يمكن إنكارها على عدوان إيراني.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أمر بزيادة كبيرة في العقوبات على إيران، في أحدث تحرك أمريكي للضغط على طهران.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 95 سنتا، أو 1.5%، لتبلغ عند التسوية 63.60 دولار للبرميل.



وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.23 دولار، أو 2.1%، لتغلق عند 58.11 دولار للبرميل.



وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت بواقع 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل.