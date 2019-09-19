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عباس: نرفض حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نتنياهو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:48 ص
جريدة الدستور
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أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارة إلى أوسلو، الأربعاء، رفضه حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

ولم يتمكن نتنياهو في الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء، من الفوز بأغلبية تتيح له تشكيل حكومة أكثرية.

وقال عباس للصحفيين ردًا على سؤال بشأن أي حكومة إسرائيلية مقبلة يفضّل: ”موقفنا هو ضد نتنياهو“.

وكشف أحدث فرز لنتائج الانتخابات العامة في إسرائيل عن تقدم تحالف ”أزرق- أبيض“ على حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه نتنياهو، بحسب إعلام عبري.

وذكرت صحيفة ”جيروزليم بوست“ الإسرائيلية نقلًا عن مصادر في لجنة الانتخابات المركزية (لم تسمها) أن تحالف ”أزرق أبيض“ بزعامة بيني غانتس حصل على 33 مقعدًا (من أصل 120 بالكنيست) فيما حصل ”الليكود“ بزعامة نتنياهو على 32 مقعدًا.

واختلفت النتائج التي نشرت مساء الأربعاء، عن العينات التلفزيونية التي نشرت في أعقاب إغلاق صناديق الاقتراع مساء الثلاثاء، بزيادة مقعد واحد لكل من الليكود و“أزرق أبيض“، وخسارة مقعد لكل من حزب ”إسرائيل بيتنا“ الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، والقائمة العربية المشتركة.

وحسب ”جيروزليم بوست“، فقد انخفض عدد مقاعد ليبرمان من 9 مقاعد إلى 8 مقاعد، كما انخفضت مقاعد القائمة العربية المشتركة من 13 مقعدًا إلى 12 مقعدًا.

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