"نافاس" يوضح حقيقة إفشاء أسرار ريال مدريد لمدربه توخيل

نفى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس أن يكون قد أفشى أسرار خطط زين الدين زيدان، مدرب ناديه السابق ريال مدريد، إلى مدرب فريقه الحالي باريس سان جرمان.



وكان باريس سان جرمان قد حقق فوزا كبيرا على ضيفه "الفريق الملكي " بنتيحة كاسحة وصلت إلى ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال نافاس في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لم أقل شيئًا لمدربي توماس توخيل، ولا ينبغي أن أخبره أي شيء، إنه مدرب يقرأ المباريات جيدًا".



وكانت تقارير صحفية قد ذكرت قبل عدة أيام إلى أن نافاس أفشى أسرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الخططية لمدربه الألماني لكي يضع يده على مواطن القوة والضعف في العملاق المدريدي.



وعن علاقته بلاعبي ريال مدريد، قال نافاس: "الكل كان يحبني وأظهره حبه لي، والعناق والمحبة التي رأيتها اليوم من زملائي السابقين أمور تقول الكثير عن الوقت الذي قضيناه معًا".



تجدر الإشارة إلى أن العديد من جماهير ريال مدريد كانت قد عارضت رحيل نافاس عن قلعة "الميرنجي"، وذلك بعد ما أحرز مع الفريق الملكي لقب أبطال أوروبا ثلاثة مرات متتالية، بالإضافة إلى ألقاب أخرى.