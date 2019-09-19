مقتل وجرح عدد من مسلحى "الحشد الشعبى" بغارات قرب حدود العراق

أفاد مصدر أمني في مدينة القائم العراقية الحدودية مع سوريا لقناة "سكاي نيوز" بأن طائرات يعتقد أنها مسيرة استهدفت مواقع للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية القريبة من الحدود العراقية عصر أمس الاربعاء.



وذكر المصدر أن 5 قتلى و9 جرحى سقطوا بالضربة الجوية التي استهدفت مقر ميليشيات"فاطميون" التابعة للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية.



وأوضح المصدر أن الحشد الشعبي في مدينة القائم الحدودية غربي الانبار بدأ باتخاذ إجراءات احترازية تمثلت بعدم التجمع، ونشر الأسلحة الثقيلة على النقاط الأمنية تحسبا لأي استهداف جوي.



تجدر الإشارة إلى أن فصائل الحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية تتعرض بين الحين والآخر الى ضربات جوية من طائرات مسيرة عادة ما تستهدف المقرات التي تحتوي على أسلحة ثقيلة.