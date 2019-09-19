سجن "عاشر" وزير جزائرى من عهد بوتفليقة بتهم فساد

أمرت المحكمة العليا في الجزائر بوضع موسى بن حمادي الوزير الأسبق لـ"البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال" رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، ليكون "عاشر" وزير من عهد بوتفليقة يوضع في السجن بتهم فساد.



وبحسب قائمة الاتهامات، فإن الوزير الأسبق متهم مع خمسة من أشقائه بـ"غسيل الأموال، والفساد، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم لتحقيق مصالح شخصية".



وتولى بن حمادي حقيبة وزارة البريد في حكومتي أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كانت الأولى من مايو 2010 حتى الشهر ذاته من 2012، ثم من سبتمبر 2012 إلى الشهر نفسه من عام 2013.



ويتابع موسى بن حمادي في التهم المنسوبة إليه برفقة أشقائه الذين يعدون من أبرز رجال الأعمال في عهد بوتفليقة والذين أحالت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ثلاثة منهم في 8 أغسطس الماضي للسجن المؤقت.



وتملك "عائلة بن حمادي" استثمارات ضخمة، إذ تملك مجمعًا لتركيب الهواتف النقالة يسمى "مجمع كوندور" وشركة أخرى في صناعة العجائن، إضافة إلى استثمارات أخرى أبرزها في مجالات العقارات والبناء